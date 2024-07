A Montemurro e al Castello di Lagopesole mostra internazionale e laboratorio di cucina lucana. I dettagli

La Federazione dei Circoli e Associazioni Lucani in Piemonte presenta “Aspettando BASILICATĒ”, una serie di attività, incontri, presentazioni e proiezioni che inaugurano il viaggio della Mostra BASILICATĒ (Intervento FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, DOCUMENTARIO E ICONOGRAFICO DELL’EMIGRAZIONE LUCANA).

A partire dal 22 Agosto il progetto BASILICATË che ha prodotto un documento collettivo della cultura lucana all’estero, sarà in viaggio per New York, Buenos Aires, Montevideo, Torino per tornare all’inizio del prossimo anno in Basilicata, nel Castello di Lagopesole, con una Mostra Internazionale sui lucani nel Mondo.

Le attività di queste due giornate sono una preview del progetto volto a valorizzare le tradizioni e la storia della Basilicata nel Mondo.

Il coordinamento scientifico di BASILICATË è del Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice della Regione Basilicata, la realizzazione della Federazione Circoli e Associazioni dei Lucani in Piemonte, affiancato dal gruppo Architecture of Shame a cui è stata affidata la curatela del progetto e di Ego 55, azienda materana responsabile del progetto grafico e di comunicazione.

BASILICATË è stato possibile solo grazie al lavoro meticoloso e appassionato delle comunità dei lucani di New York, Buenos Aires e Montevideo che, con il supporto dei curatori e l’ausilio di artisti audiovisivi nei diversi paesi, hanno contribuito a costruire un documento collettivo che è un racconto contemporaneo della lucanità nel mondo.

Le Mostre avranno luogo a partire da Agosto, all’interno degli spazi museali di Istituzioni Internazionali di grande levatura con cui la Regione Basilicata grazie al supporto scientifico del Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice, istituito con L.R. 11 del 1999, ha costruito protocolli d’intesa internazionali.

Le mostre e le attività avranno luogo presso il J.D. Calandra Italian American Institute di New York, il MUNTREF Museo de l’Inmigraciòn di Buenos Aires, MuMi Museo de Las Migraciones di Montevideo, il Polo del Novecento a Torino e il Museo dell’Emigrazione Italiana di Genova.

Dalla Basilicata questo importante lavoro parte simbolicamente con due giorni molto intensi che si svolgeranno tra Montemurro, dove grazie al sostegno di APT Basilicata e in collaborazione con la Fondazione Appennino avrà luogo un laboratorio di cucina lucana insieme alla comunità di Montemurro, la via del Miskiglio, Mauro Castano (Carlo’s Bakery) e G e Johnny Cherichello, lucani di New York e Lagopesole con una doppia celebrazione poiché, oltre all’importante celebrazione della partenza del progetto BASILICATË alla presenza delle autorità e con l’intervento di studiosi ed artisti intervenuti nel processo di costruzione del documento collettivo presto in mostra, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni dalla Regione Basilicata insieme alla virtuosa collaborazione con i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e con l’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, dal 27 Luglio il Museo dell’ Emigrazione Lucana tornerà ad essere visitabile presso il Castello di Lagopesole inizialmente grazie ad un’apertura straordinaria e con l’auspicio che, vista l’ampia e proficua collaborazione tra gli Enti, sarà presto possibile garantire una più ampia fruizione del Museo e del Castello.

Di seguito il programma delle due giornate nel dettaglio:

26 Luglio 2024 – Montemurro, Potenza:

Ore 10.00 – Laboratorio di cucina lucana presso la Fondazione Appennino, in Corso Leonardo Sinisgalli, si terrà un laboratorio di cucina lucana con gli abitanti di Montemurro, con gli amici della Via del Miskiglio e con gli ospiti Mauro Castano, G e Johnny Cherichello da New York.

Ore 16.00 – Apertura e visita al Museo del Lago. In Piazza Garibaldi, apertura e visita al Museo del Lago, per scoprire la storia e le tradizioni locali.

27 Luglio 2024 – Lagopesole, Potenza:

Ore 10.00 – Visite d’autore al Museo dell’Emigrazione Lucana Visite guidate al Museo dell’Emigrazione Lucana nel Castello di Lagopesole, per conoscere le storie dei lucani emigrati con: Patrizia del Puente, Mimì Coviello

Ore 16.30 – Conferenza inaugurale e varo del progetto presso la Sala Conferenze del Castello di Lagopesole Presentazione ufficiale del progetto BASILICATË alla presenza di ospiti e importanti studiosi. e varo del progetto.

Saluti Istituzionali:

Vito Bardi, Presidente della Giunta Regionale

Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale

Giuseppe Mecca, Sindaco del Comune di Avigliano

Tommaso Serafini, Direttore Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa

Antonio Nicoletti, Direttore APT Basilicata

Paolo Masini, Presidente Museo Emigrazione Italiana

Rocco Sabia, Presidente Federazione dei Circoli e Associazioni dei Lucani in Piemonte

Interventi:

Il progetto BASILICATË

Fabio Ciaravella, Architecture of Shame

Il dialetto, la lingua della migrazione

Patrizia Del Puente, Università degli Studi di Basilicata

La diaspora meridionale attraverso il cibo

Carmen Petruzzi, Università degli Studi di Foggia

Il marketing del Turismo delle Radici in Basilicata

Annalisa Romeo, Paesi e Radici, Italea Basilicata

Introduce e modera: Mimì Coviello

Ore 21.00 – BASILICATË Documentari sotto le stelle:

In Piazza Federico II, Serata di proiezione di documentari sulle feste di San Rocco nel Mondo alla presenza dei registi Vania Cauzillo e Alfredo Chiarappa

Introduce e modera: Fabio Ciaravella.