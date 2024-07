Potenza, “Fiera de li’ Zang”: queste le ultime notizie

Con determina dirigenziale n. 1742 del 22 luglio 2024 è stato approvato il concorso per l’assegnazione, in concessione temporanea, in occasione della “FIERA DE LI’ ZANG” del 23 Ottobre, di n. 141 posteggi, di cui n. 11 posti riservati a commercianti su aree pubbliche di prodotti alimentari, n. 2 posti riservati a commercianti su aree pubbliche di piante e fiori, n. 2 posti riservati a commercianti su aree pubbliche di animali vivi e n. 127 posti riservati a commercianti su aree pubbliche di altri prodotti non alimentari.

Sottolinea il Comune di Potenza:

“Le domande, redatte secondo lo schema in allegato, debitamente sottoscritte, devono essere presentate da operatori muniti di autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche, rilasciata da qualsiasi Comune d’Italia, entro il 22 settembre 2024, esclusivamente nelle seguenti modalità:

spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Potenza, UFFICIO SUAP U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO – Via Nazario Sauro c/o Mobility Center- 85100 Potenza presentate, in forma cartacea, direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune trasmesse, in forma telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al Comune di Potenza, UFFICIO SUAP U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO al seguente indirizzo:

suap@pec.comune.potenza.it.

Non si darà seguito, senza ulteriore avviso, a domande di partecipazione inoltrate ad altro indirizzo PEC del comune ivi compreso l’indirizzo: