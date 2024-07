Il Sindaco di Potenza ha incontrato il responsabile della Protezione civile comunale. Ecco i dettagli

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha incontrato il responsabile della Protezione civile comunale, Giuseppe Brindisi.

Nel corso del colloquio, sono stati affrontati i temi legati alla gestione delle emergenze e, più in generale, sono state rese note tutte le attività che la struttura comunale svolge quotidianamente, anche attraverso il coordinamento di associazioni e centinaia di volontari che operano sul suolo municipale, per garantire la sicurezza della cittadinanza.

Il Sindaco ha espresso il suo profondo apprezzamento per il lavoro svolto da Brindisi e dal suo team:

“Sono profondamente orgoglioso del lavoro straordinario che la Protezione civile comunale sta svolgendo.

Il vostro impegno e la vostra dedizione sono un esempio luminoso di ciò che significa servire la comunità con amore e professionalità”.

In particolare, il Sindaco ha voluto elogiare gli ultimi interventi, come la gestione dell’ultima emergenza idrica, con la distribuzione di kit contenenti acqua potabile.

Ha sottolineato Telesca:

“La vostra prontezza e capacità di intervenire in situazioni critiche dimostrano una volta di più quanto sia fondamentale il ruolo della Protezione civile.

Il vostro lavoro non è solo una risposta alle emergenze, ma un vero e proprio atto d’amore verso i cittadini di Potenza”.

Il Sindaco ha poi ribadito la volontà di riservare alla Protezione civile comunale un posto di rilievo per quel che riguarda l’attenzione dell’Amministrazione:

“Garantire a Potenza e al suo territorio la capacità di intervenire in ogni situazione nel minor tempo possibile e con grande professionalità è una nostra priorità assoluta.

Siamo qui per supportarvi e per assicurarci che abbiate tutte le risorse necessarie per continuare a svolgere il vostro prezioso lavoro”.

Alla fine del confronto, il responsabile Brindisi ha donato un gagliardetto della Protezione civile comunale al Sindaco, un simbolo di riconoscimento e di gratitudine per il sostegno ricevuto.

Ha concluso Telesca:

“Questo gagliardetto rappresenta non solo il nostro impegno, ma anche il legame indissolubile che ci unisce nella missione di proteggere e servire la nostra amata città”.