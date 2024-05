A Balvano piccoli studenti curiosi assistono a simulazioni pratiche di intervento dei Vigili del fuoco. Ecco le foto

Proseguono le iniziative di campagne informative dei Vigili del fuoco, in accordo con soggetti pubblici e privati, finalizzate a incrementare la cultura della sicurezza ed a sensibilizzare le persone verso l’adozione di comportamenti utili a prevenire l’insorgenza di incendi nei luoghi di lavoro, di studio e di vita.

Ieri 10 Maggio 2024 il personale dei Vigili del Fuoco si è recato presso l’Istituto Comprensivo “Carlucci” di Baragiano (PZ) dedicando una intera mattinata a tutti gli studenti dei tre ordini di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado di Balvano (circa 150 alunni).

L’iniziativa si è tenuta presso la scuola secondaria di secondo grado “Marinella Bovino” di Balvano con dimostrazioni relative agli interventi di soccorso, sia in aula che nel cortile antistante la scuola.

Gli alunni hanno così potuto comprendere come comportamenti sbagliati possono talvolta portare a situazioni di pericolo che per essere fronteggiate richiedono l’intervento di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco.

I bambini della scuola primaria hanno potuto assistere a simulazioni pratiche di intervento interagendo con il personale e con alcuni strumenti di lavoro.

I ragazzi della scuola secondaria hanno dapprima assistito alla proiezione di filmati che mostravano vari interventi connotati da utilizzo di personale specialistico in varie tecniche di soccorso e con l’ausilio di varie tipologie di mezzi ed attrezzature; successivamente hanno potuto guardare più da vicino alcuni degli automezzi ed attrezzature utilizzate.

Tutte le attività hanno cercato di stimolare la curiosità nei ragazzi anche per far loro comprendere e accrescere la consapevolezza che “lavorare in squadra” rispettando ruoli e competenze e aiutandosi l’un l’altro aumenta la possibilità di superare ogni difficoltà cosi come per i Vigili del Fuoco aumenta la possibilità di risolvere le situazioni più difficili e disparate.

Ecco le foto della mattinata.