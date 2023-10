A Fardella un nuovo spazio giochi dedicato ai più piccoli. Ecco quando l’inaugurazione

Si terrà domani 06 Ottobre a Fardella l’inaugurazione di uno spazio giochi dedicato ai bambini nella fascia di età compresa tra i zero ed i tre anni.

Come fa sapere Benedetta Cirone, Consigliera Comune di Fardella:

“In una piccola comunità come quella di Fardella questo segna un importante successo, garantendo in tal modo i servizi alla prima infanzia non solo per i residenti ma anche per i Paesi limitrofi comportando questo una vera lotta contro lo spopolamento dei piccoli comuni.

Ciò grazie all’iniziativa dell’Amministrazione comunale che si è impegnata soprattutto valutando i numeri dei minori in aumento dato oltre che alle nascite sul Comune anche dai nuclei familiari accolti nel Progetto SAI di Fardella, gestito dalla cooperativa MEDIHOSPES.

Iniziativa che sorge da norme nazionali che regolano la garanzia di servizi per i minori, di cui si è fatta protagonista l’Amministrazione Comunale e che ha fortemente abbracciato la cooperativa MEDIHOSPES la quale da anni opera sul sociale.

Una nuova avventura per contrastare la spopolamento e regalare a famiglie e bambini nuovi servizi e possibilità“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

