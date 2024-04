A Maratea consegnata la bandiera ufficiale de “I Borghi Più Belli D’Italia”. I dettagli

È stata una bella mattinata quella trascorsa nel Centro Storico di Maratea.

Come fa sapere il Sindaco, Daniele Stoppelli:

“Abbiamo ricevuto la bandiera ufficiale de I Borghi Più Belli D’Italia da parte del Vice Presidente Nazionale Giuseppe Simone insieme al coordinatore Borghi Basilicata Pasquale Stasi.

Un momento condiviso con la nostra scuola IIS Giovanni Paolo II che ha visto le studentesse del Liceo Artistico Guide per un giorno, sotto la supervisione della Prof.ssa Antonietta Guarino, e gli studenti dell’Istituto Alberghiero per il buffet di degustazione, guidati dal Prof Giuseppe De Franco.

Durante la cerimonia abbiamo avuto modo di ringraziare il Presidente dell’Associazione Lu.Pa. Luca Luongo che ha supportato l’Amministrazione comunale nella stesura della relazione di valutazione ed ai testi per le guide pubblicate dall’associazione nazionale.

Prezioso è stato il contributo della Pro Loco di Maratea La Perla che ha coordinato l’intrattenimento musicale con il concerto dei bravissimi Tarantanova Canzoniere del Sud ed i Mercatini di Maratea.

Ringraziamo per la presenza Anna Lacava del vicino Comune di Aieta, che ha portato la testimonianza dell’importanza della presenza in questa rete internazionale in quanto l’associazione I Borghi più belli d’Italia è anche socio-fondatore della Federazione Internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”.

Questo importante riconoscimento rientra nel lavoro di valorizzazione dell’Amministrazione per far conoscere il patrimonio culturale, artistico, monumentale e paesaggistico di Maratea, ma soprattutto i valori fondanti le comunità che si sono succedute nel tempo quali la tutela del paesaggio e del mare“.