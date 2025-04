Per i ragazzi del Potenza C5 pronta una nuova sfida: in bocca al lupo

Sabato pomeriggio (a partire dalle ore 15:00) potrebbe essere davvero importante per il Potenza C5 che, battendo al PalaPergola il Real Ciampino, sarebbe matematicamente qualificato alla fase dei playoff.

A presentare la gara (ultima della regular season del campionato di Serie B, girone F) è il capitano dei rossoblù Pierfrancesco Trivigno:

“La vittoria di sabato scorso col Mama San Marzano è stata incredibile: abbiamo disputato una bella partita gestita al meglio.

Siamo stati bravi a soffrire e accattare facendo un quinto uomo magistrale.

L’ambiente è andato oltre lo sport ma mi fermo qui.

Questo successo ci ha catapultato in una situazione favorevole in chiave play off perché siamo ad una sola vittoria dal raggiungimento di questi e sabato potremmo farcela.

Il Real Ciampino sarà un avversario che ha già raggiunto la salvezza visto che nel nostro girone non si disputano i play out.

Ciò però non ci deve far pensare che la partita sia vinta perché queste sono le partite che temo di più.

In rosa hanno dei giovani validi e all’andata ci misero in difficoltà.

Dovremo essere calmi e concentrati: è l’ultimo sforzo.

Poi cercheremo di fare il massimo e prendere il meglio”, conclude il capitano.