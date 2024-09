A Paterno corso di formazione gratuito per imparare ad usare gli strumenti digitali. I dettagli

Digitalmentis: Corso di formazione gratuito, per imparare ad usare gli strumenti digitali dalla teoria alla pratica, per over 65 e persone con fragilità sociale, economica o fisica sui temi dell’educazione digitale.

Fa sapere la Regione Basilicata che due sono gli appuntamenti in programma a:

Paterno, Acquisti online e pericoli della rete internet, Sabato 7 Settembre 2024 ore 17:00 presso Casa delle Associazioni Sede UNITRE, Via Mario Pagano 3;

Pomarico, Laboratorio di Educazione digitale, Sabato 7 Settembre 2024 ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune, C.so Giuseppe Garibaldi 6;

Per informazioni Paterno: Punto Digitale Facile per il consumatore – Tutor dei Consumatori – Telefono 0971.443016 – Whatsapp 388.7883151.

Per informazioni Pomarico: Federconsumatori Basilicata, Sportello di Potenza, Via del Gallitello 163 – Tel. 0971.301410.

Digitalmentis è il progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per accrescere le competenze digitali dei consumatori over 65 e fragili.