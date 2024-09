Potenza, autonomia differenziata. Bardi ospite su La7: “mio dovere difendere il territorio lucano”

Nel dibattito sull’autonomia differenziata manca il tema della modernizzazione istituzionale e del ruolo chiaro delle singole Regioni.

In quanto presidente di una Regione è mio dovere difendere il territorio lucano e la popolazione che rappresento.

Io preferisco parlare di autonomia differenziata temperata perché ciascuna decisione sarà frutto di un confronto tra Regioni e Governo centrale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ospite in diretta della trasmissione mattutina di La7, Coffee break.

Sollecitato sulla situazione della produzione energetica in Sardegna, il presidente Bardi ha detto che quello della Sardegna “è un caso emblematico in quanto il processo di autonomia differenziata è già in atto. ll modello – ha aggiunto Bardi – è già stato sperimentato con il PNRR poiché il Governo centrale ha preso decisioni in autonomia, superando di fatto le singole Regioni”.