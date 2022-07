A Pignola imperdibile sfilata, spettacolo e tanta solidarietà con la sesta edizione de “I colori del Folklore 2022”! Ecco il programma

Si terrà il prossimo 9 Agosto a Pignola la sesta edizione de “I colori del Folklore 2022” che vedrà scendere in campo già in mattinata la solidarietà.

Dalle 8:30 alle 11:30 in Piazza Risorgimento l’associazione Hello Mondo – organizzatrice dell’evento- e l’Avis comunale Pignola sosterranno attraverso una raccolta straordinaria di sangue “Il folklore per la vita” .

Così Pignola, dalle parole del presidente Donato Corleto, “mantiene viva la tradizione folklorica che la contraddistingue da più di quarant’anni e permette ancora una volta l’incontro tra popoli e culture”.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Hello Mondo propone l’entusiasmante spettacolo dei gruppi:

“Jallmay Alto Folclor” dal Perù,

“Ballet folklorico del Ateneo Fuente” dal Messico,

“National dance ensamble Sabo’ ” dall’Uzbekistan,

dalla Polonia il gruppo giovanile “Zespol Regionalny Mystkowianie”,

“Bulgarian dance ensemble dalla Bulgaria.

In rappresentanza dell’Italia si esibirà il gruppo di musica popolare della nostra associazione in collaborazione con l’accademia musicale lucana che attraverso canti popolari Pignolesi farà onore alla cultura del luogo.

A partire dalle ore 19:00 per le vie del paese ci sarà la caratteristica sfilata dei gruppi che terminerà in Piazza Risorgimento dove alle 21:00 inizierà lo spettacolo.

Nell’ambito della manifestazione programmata, a cura dell’associazione “Eventi lucani ASP” sarà allestito un mercatino dell’Antiquariato, Artigianato artistico, del Collezionismo e dell’Usato lungo Viale Marconi.

Non mancheranno neanche gli street food che saranno dislocati nel contorno della Piazza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)