A Pignola “Le arance della salute” per la lotta contro il cancro: ecco dove trovarle

Sabato 27 gennaio, come fa sapere Airc, 20.000 volontari AIRC ti aspettano in piazza per Le Arance della Salute.

Il tuo sostegno contribuirà al finanziamento di circa 6.000 ricercatori per affrontare il cancro. Insieme.

Appuntamento anche a Pignola; come fa sapere l’Amministrazione:

“Tornano Le Arance della Salute, la campagna AIRC di raccolta fondi e divulgazione dedicata alla prevenzione attraverso le sane abitudini.

Appuntamento Domenica 28 Gennaio a Pignola in Piazza Risorgimento dalle 9 alle 13“.

Di seguito la locandina con i dettagli.