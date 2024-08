A Pignola suoni, ritmi e colori di tutto il mondo con il Festival Internazionale del Folklore! I dettagli

Tutto pronto a Pignola per l’ottava edizione del Festival Internazionale del Folklore “I COLORI DEL FOLKORE“ che, come ogni anno il 9 Agosto animerà la città con suoni, ritmi e colori di tutto il mondo.

La macchina organizzativa dell’Associazione culturale giovanile Hello Mondo è pronta a regalare al pubblico uno spettacolo di livello altissimo come quello delle scorse edizioni.

Pignola, il paese del folklore, così come lo definisce il presidente Donato Corleto anche questa volta non deluderà le aspettative del pubblico con le esibizioni in piazza Risorgimento di gruppi provenienti da Bolivia, Kenia, Serbia, Taiwan, Argentina e la nostra Italia.

Un giorno di cultura e divertimento, per ogni tipo di pubblico e per ogni età, dedicata all’integrazione e alla conoscenza delle tradizioni straniere durante la quale si esibiranno più di 250 tra ballerini, cantanti e musicisti nel costume tradizionale della propria nazione.

Durante l’evento, condotto da Pierpaolo Albano e Antonio Laurenzana di parent project aps, non mancheranno momenti di apertura alle tematiche del sociale e dell’inclusione con la presenza di associazioni partner come AVIS Pignola e Ala (Associazione lucana autismo), inoltre durante la serata saranno premiati gli artisti del progetto Incart che si sta sviluppando a Pignola dal 3/31 agosto di cui Hello Mondo è partner e bisogna ricordare che le associazioni hello mondo e world net hanno commissioni agli artisti del ministero di Gozo (Malta) un murales che verrà realizzato in via Aldo moro sul tema degli usi e costumi del mondo, un’opera d’arte che andrà abbellire il nostro centro.

Non vi resta che venire a Pignola e rubando e modificando una frase di uno scrittore Pignolese “il festival del folklore non si racconta si vive”.

Così il Sindaco:

“L’ottava edizione del Festival Internazionale del Folklore “𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐎𝐋𝐊𝐎𝐑𝐄” costituisce un evento che da anni arricchisce la nostra comunità e la nostra cultura.

Il 9 agosto, Pignola si trasformerà in un palcoscenico naturale, dove i suoni, i ritmi e i colori di diverse tradizioni si fonderanno in un’unica grande celebrazione della diversità culturale.

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Associazione culturale giovanile Hello Mondo, che con tanta passione ha organizzato questo straordinario evento.

Siamo orgogliosi di ospitare gruppi provenienti da Bolivia, Kenia, Serbia, Taiwan, Argentina e Italia, pronti a deliziare il pubblico con le loro esibizioni in piazza Risorgimento.

Sarà una giornata all’insegna della cultura, della musica e del ballo, aperta a tutti, grandi e piccoli.

Il Festival rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante opportunità per promuovere l’integrazione e la conoscenza delle tradizioni straniere.

La presenza delle associazioni partner, come AVIS Pignola e Ala, sottolinea il nostro impegno verso le tematiche sociali e dell’inclusione, aspetti fondamentali per una comunità coesa e solidale.

Inoltre il progetto Incart prende vita durante il festival, con il premio agli artisti che contribuiranno a rendere Pignola ancora più bella.

Il murales commissionato agli artisti del Ministero di Gozo, che rappresenterà gli usi e costumi del mondo, sarà un simbolo tangibile della nostra apertura e della nostra attenzione per le culture diverse.

Invito tutti a partecipare a Pignola, portate la vostra famiglia e i vostri amici, e immergetevi in un’esperienza che ci unisce tutti, celebrando la bellezza della diversità”.

Di seguito le locandine con i dettagli.