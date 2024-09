A Potenza 30 psicologi lucani. L’iniziativa in programma

Il prossimo Sabato 7 Settembre, a partire dalle ore 9.00, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata, nella sua sede di Potenza, in via della Chimica 61, ospiterà il corso teorico-pratico BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) di primo soccorso, rivolto a 30 psicologi lucani, organizzato in collaborazione con il Corpo Soccorso Emergency Basilicata.

Nell’occasione, ci sarà anche l’importante sigla del Protocollo d’intesa per la Prevenzione e la Promozione del Benessere Psicologico dei Cittadini.

A partire dal Manifesto dell’Emergenza, curato e condotto dall’Ordine degli Psicologi lucano, la cui missione è quella di promuovere la professione in ogni ambito e contesto e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere psicologico dell’individuo, all’interno della propria comunità e considerato che l’organizzazione Corpo Soccorso Emergency Basilicata, si inserisce nelle attività trasversali di Protezione Civile, dal supporto nelle emergenze sanitarie, al trasporto e alla consegna dei farmaci e fino alla gestione di un centro di formazione sulla cultura della defibrillazione precoce, si è proceduto nella individuazione di obiettivi specifici.

Promuovere un programma di azioni e di interventi, in materia di diritti della cittadinanza e di salute, nei diversi contesti socio-culturali e con particolare riferimento all’emergenza sociale, alle calamità e marginalità; sostenere, a livello istituzionale, l’adozione di prassi e procedure per proteggere efficacemente i cittadini che si trovino in situazioni di disagio psicologico, per la tutela della salute psicologica.

La finalità ultima sarà quella di costituire un elenco di psicologi per la Divisione Psicologi dell’emergenza, che sarà la prima presente nel meridione d’Italia.

Alla significativa iniziativa, prenderanno parte, tra gli altri, il Dott. Salvatore Azzato, Comandante del Corpo Soccorso Emergency Basilicata e la dott.ssa Luisa Langone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata.