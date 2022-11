A Potenza al via il progetto “DipendeDAte”: psicologhe volontarie a sostegno di queste donne in difficoltà! Ecco i dettagli

L’Associazione Famiglie Fuori Gioco, che da più di 12 anni si occupa sul territorio regionale, del contrasto al gioco d’azzardo patologico, da Settembre ha aperto le porte ad un nuovo progetto “DipendeDAte”.

Nascono all’interno dell’associazione gruppi di auto-mutuo-aiuto, che grazie al supporto e alla condivisione dei partecipanti, andranno ad agire sul contrasto della dipendenza affettiva.

Da ricerche nazionali e regionali, si riscontra sempre di più la presenza di tale problematica, che colpisce soprattutto, ma non solo, le donne.

Per dipendenza affettiva si vuole specificare una relazione amorosa tossica caratterizzata da una costante assenza di reciprocità all’interno della relazione di coppia, in cui uno dei due riveste il ruolo di donatore d’amore a senso unico e vede nel legame con l’altro l’unica ragione della propria esistenza.

Tali relazioni si caratterizzano da parte del dipendente in un eterno conflitto tra “non posso vivere con” e “non posso vivere senza” l’altro.

I nuovi gruppi AMA per sole donne, si svolgeranno nella sede dell’associazione situata a Potenza, in via Tirreno 30, oppure in forma telematica per raggiungere il maggior numero di utenti, che richiedono il nostro aiuto, anche da fuori regione.

L’obiettivo è quello di assistere le donne che vivono in prima persona tale patologia, grazie al supporto del gruppo e delle figure tecniche, presenti in associazione, come la psicologa Cecilia Caggianese e le assistenti psicologhe Roberta Santopietro e Sonia Salvia, che con un ulteriore investimento professionale hanno dato vita a tale progetto.

Grazie al costante sostegno del presidente, Michele Cusato, sempre attento al contrasto, alla prevenzione e al sostegno delle dipendenze comportamentali, l’associazione Famiglie Fuori Gioco diventa la prima ad occuparsi di questa delicata problematica.

Per informazioni potete contattarci tramite i social (pagina Facebook “APS Famiglie Fuori Gioco”; pagina Instagram “aps.famigliefuorigioco”);

l’email dipendedate2022@gmail.com;

contatti telefonici:

Cecilia Caggianese: 349 448 7115;

Roberta Santopietro: 346 530 1635;

Sonia Salvia: 346 024 5808a

