A Potenza al via le riprese del film “Poveri noi”: queste le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione e sosta in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione del Film “POVERI NOI”.

Ecco nei dettagli:

Premesso che,

ORANGE PICTURES SRL il 11/10/2024 ha trasmesso con Prt.G. 0103441/2024 una integrazione al programma relativo alle riprese cinematografiche del Film “Poveri Noi”;

è pervenuta dall’Ufficio “CULTURA” in data 11 ottobre 2024 Prt.G. 0103519/2024 l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico, in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione del Film “POVERI NOI” diretto dal regista FABRIZIO MARIA CORTESE e prodotto da ORANGE PICTURES SRL;

Considerato che, è necessario emettere giusta Ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare e di divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24) nelle zone cittadine richieste dalla produzione per l’allestimento del Campo Base necessario alla produzione per procedere con le riprese del film;

Visti:

– il Decreto del Sindaco di Potenza n° 65 del 12 luglio 2024 con cui è stata prorogata la nomina del nuovo Responsabile ad interim dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio-Viabilità”;

– il vigente Regolamento per la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021, modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 maggio 2022;

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA:

il giorno 15/10/2024 dalle ore 7:45 fino a cessate esigenze:

i mezzi della produzione ORANGE PICTURES SRL a percorrere, per la via più breve, le strade cittadine con mezzi di tara a pieno carico superiore alle 3,5t in deroga alle limitazioni al traffico presenti nel centro storico cittadino;

i mezzi della produzione ORANGE PICTURES SRL a percorrere contromano via del Popolo da intersezione corso XVIII Agosto, via Petruccelli fino a raggiungere piazza Mario Pagano e a sostarvi nelle giornate del 15/10/2024;

I mezzi della produzione ORANGE PICTURES SRL saranno autorizzati a percorrere il tratto di via del Popolo contro mano, dall’intersezione con corso XVIII Agosto fino a via Petruccelli e piazza Mario Pagano, soltanto se supportati dal personale della Polizia Locale che provvederà a chiudere il transito temporaneamente per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi, pertanto è obbligo della produzione ORANGE PICTURES SRL

coordinare tale attività preventivamente con la Polizia Locale;

DISPONE:

1. il giorno 15/10/2024 dalle ore 7:45 fino a cessate esigenze, il divieto di transito in via del Popolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Petruccelli e l’intersezione con c.so XVIII Agosto, durante il passaggio dei mezzi della produzione ORANGE PICTURES SRL che dovranno raggiungere Piazza Mario Pagano per allestire il Campo Base per procedere alle riprese del film;

2. il giorno 15/10/2024 dalle ore 7:45 fino a cessate esigenze il divieto di sosta con

rimozione (0-24) nei seguenti tratti viari:

in corso XVIII Agosto, in corrispondenza dei primi due stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S. antistanti il fabbricato già Poste e Telegrafi;

in corso XVIII Agosto, dall’intersezione con via del Popolo, in corrispondenza degli stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S. collocati tra i civici n. 85 e n. 87;

in via del Popolo, in corrispondenza di numero quattro stalli di sosta a pagamento collocati tra i civici n. 26 e n. 30 (lato DX scendendo);

in via del Popolo, in corrispondenza dello stallo generico per persone con difficoltà di deambulazione collocato frontalmente al civico n. 26 (lato SX scendendo), tale parcheggio disabili sarà momentaneamente spostato sul primo stallo a pagamento successivo a quelli di cui al punto 3;

in via del Popolo, in corrispondenza degli stalli per il carico/scarico collocati

frontalmente al civico n. 24 (ambo i lati);

lungo tutta via Petruccelli, dove il divieto di sosta resterà fino a cessate esigenze.

3. il giorno 15/10/2024 dalle ore 13:30 fino a cessate esigenze il divieto di sosta e di fermata con rimozione (0-24) eccetto i mezzi della produzione in piazzale Michetti;

AVVISA

1. la necessaria segnaletica verrà apposta e tenuta in perfetta efficienza a cura dell’Ufficio Viabilità servizio “Segnaletica”;

2. Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

3. contro i contravventori della seguente ordinanza sarà proceduto tramite sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30.4.1992 n. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.1996 n. 495.

4. la presente ordinanza può essere modificata o revocata per sopravvenute esigenze.