Da Pignola e Tolve, Vignola e Didonna fra i protagonisti più attesi in Inghilterra al festival internazionale dell’ukulele. Complimenti

Il celebre duo lucano torna fra i protagonisti più attesi in Inghilterra nella leggendaria isola di Wight al festival internazionale dell’ukulele; una tre giorni nella suggestiva città di Newport dal 18 al 20 Ottobre che radunerà artisti da svariate parti d’Europa.

Già presenti nell’edizione del 2018 dove il duo ha superato ogni aspettativa con un’intensa esibizione e le affollate masterclass del maestro Danilo Vignola sullo stile mediterraneo rivolto ai musicisti professionisti.

Quest’anno Vignola e Didonna ritornano più in forma che mai con un rinnovato stile concertistico che ha raggiunto l’eccellenza sui palchi di Los Angeles confermata e corteggiata da alcuni celebri brand di settore ed editoria discografica dell’ukulele.

Danilo Vignola otre all’atteso concerto con il virtuoso delle percussioni ed artista Giò Didonna (lucano di origini tolvesi) terrà anche alcune masterclass che avranno come filo conduttore la mediterraneità lucana, come ha fatto in questo tour mondiale 2024 dalle accademie musicali ed università di Taiwan a maggio al festival internazionale più importante degli Stati Uniti lo scorso settembre.

Uno stile unico quello di Vignola (lucano di origini pignolesi) che ormai fa scuola nel mondo, come un marchio autentico ed originale.

Tanti altri virtuosi dell’ukulele si esibiranno durante la tre giorni del festival sul “main stage” (palco principale) oltre al duo: da Peter Moss a Sage & Zaza, Cristopher Davis e Shannon, ai The AD Cookie Band… Saranno previste tantissime altre esibizioni sui palchi minori (fra veri e propri concerti, “open mic” e jam session) dedicato alle nuove eccellenze del settore, giovani performer e band di avanguardia che stanno distinguendosi per l’alto livello artistico performativo.

Dunque il mondo riserva ancora un nuovo palco d’eccellenza ad un duo che dalla provincia lucana è ormai una realtà artistica consolidata fra le avanguardie musicali internazionali.

Ecco i dettagli del festival in Inghilterra.