A Potenza arriva il Natale con tantissimi eventi! I dettagli

“Sarà un Natale 2023 all’insegna della qualità della proposta culturale, con il presepe del maestro Artese, concerti in chiesa, mostre, spettacoli teatrali, di magia, mercatini, luminarie artistiche e tante altre iniziative pensate, volute e realizzate per coinvolgere le famiglie, tutti i potentini e quanti vorranno trascorrere parte delle festività nel capoluogo lucano, all’insegna del divertimento, della socialità e della condivisione”.

Questo l’incipit della presentazione di ‘Potenza del Natale 2023’, con il quale l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania D’Ottavio ha aperto l’incontro con i giornalisti per illustrare le iniziative previste per le festività di fine anno.

“Oltre cento le associazioni interessate dalle diverse attività e alle quali va la riconoscenza dell’Amministrazione, la volontà di coinvolgere altre zone della città oltre al centro storico.

Ha proseguito il sindaco Mario Guarente:

“Uno sguardo particolare rivolto ai più piccoli, con un albero di Natale che sarà allestito nell’atrio del Palazzo di Città, in piazza Matteotti, addobbato con centinaia di palline recanti ciascuna il nome dei piccoli potentini nati nel 2023 in città.

Un messaggio di speranza, un segno di novità, un gesto di ringraziamento ai tanti giovani che hanno voluto scommettere sul proprio futuro e su quello di Potenza, pronunciando il loro sì alla vita nel modo più bello: quello di dare alla luce un figlio”.

Ha evidenziato l’assessore all’Ambiente ed Energia Maddalena Fazzari:

“Altra novità, messa in campo anche grazie al supporto della Regione è il ‘Natale dei Parchi’, realizzato per valorizzare e promuovere l’immagine dei parchi cittadini, per la riqualificazione dei quali l’Amministrazione ha investito molte risorse ed energie.

Il centenario della Villa di Santa Maria, ma anche la riapertura di una storica struttura nel parco di Montereale, che oggi si chiama ‘Cafè Pineta Dancing’, sono due delle occasioni che abbiamo colto, per focalizzare alcune iniziative natalizie in due delle aree verdi più prossime al centro storico.

22 stand per i quali le parole d’ordine saranno i materiali ecosostenibili e il riciclo; proposta di prodotti locali, idee regalo, centro di degustazione con offerte che saranno devolute in beneficenza, installazioni luminose e casetta di Babbo Natale, all’interno della quale i più piccoli potranno scrivere e inviare le proprie letterine.

Insomma un tripudio di colori, luci, profumi per costruire insieme un clima di festa, rispetto per la natura e voglia di stare insieme”.

Ha aggiunto l’assessore D’Ottavio:

“Quella dei Mercatini di Natale ‘diffusi’, sia in piazza Mario Pagano e piazza Matteotti, sia nella Villa di Santa Maria è un’idea posta in essere per ampliare gli spazi cittadini dedicati al Natale, ma lo spazio più importante resta il tempo che riusciremo a dedicarci e a dedicare a quanto abbiamo di più caro, le nostre famiglie, trascorrendo in serenità e armonia questo che auguro possa essere davvero un periodo gioioso dell’anno.

In chiusura annuncio che si sta lavorando per avere un artista che sappia entusiasmare i giovani per il concerto della notte di Capodanno in piazza Mario Pagano, ma siccome ci piacciono le sorprese, ne riveleremo il nome solo nei prossimi giorni, così come a breve pubblicheremo sul sito internet del Comune e sui canali social dell’Ente, l’elenco completo delle iniziative”.