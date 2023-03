A Potenza arriva un aiuto agli studenti per entrare in contatto con le proprie emozioni. Ecco l’iniziativa

Il Polo Bibliotecario di Potenza, in collaborazione con la Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support sezione Basilicata, è lieta di presentare il progetto “Leggiamo la resilienza”, volto a promuovere la consapevolezza dei propri stati emotivi interni così da sopportare eventuali situazioni di tensione e prevenire forme di disagio psichico ed eventuali traumi.

Il progetto è rivolto in modo particolare alle scuole lucane, con un calendario di incontri per i docenti e gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La pandemia ha seriamente compromesso il benessere psico-fisico nella popolazione mondiale con una conseguente necessità di interventi di prevenzione e formazione.

Nell’ambito delle operazioni di risposta ad eventi critici, l’intervento di assistenza psicologica e sociale rappresenta oggi un elemento fondamentale per normalizzare le emozioni in contesti emergenziali e promuovere la resilienza.

Il progetto messo a punto dagli psicologi esperti della SIPEM Basilicata propone una metodologia psicoeducativa basata sul confronto e sulla lettura ad alta voce di testi incentrati sugli eventi emergenziali.

Studi recenti hanno dimostrato come questa attività sia in grado di recare benefici tangibili dal punto di vista cognitivo ed emotivo sviluppando la capacità dei partecipanti di addentrarsi nelle proprie emozioni per dare loro la giusta voce.

Con questa iniziativa il Polo Bibliotecario di Potenza arricchisce la propria offerta formativa, che il Ministero della Cultura ha individuato come pratica di eccellenza a livello nazionale, e intensifica la collaborazione con il mondo della scuola e con le realtà associative e professionali che attraverso la Biblioteca mettono a disposizione dell’intera comunità le proprie competenze.a

