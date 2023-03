A Potenza poliziotti e psicologi insieme per prevenire questi comportamenti nei giovani. Ecco l’iniziativa.

“NeipannidiCaino” per capire e difendere le ragioni di Abele.

Un progetto dedicato alla legalità per prevenire comportamenti antisociali promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma.

Mercoledì 15 marzo, alle ore 10.45, la Polizia di Stato ed il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Psicologia della Sapienza saranno al Park Hotel di Potenza per uno degli eventi conclusivi del progetto

Mettersi nei panni della vittima o vivere sulla propria pelle le intenzioni dell’autore attraverso l’uso della realtà virtuale immersiva con l’obiettivo di prevenire comportamenti antisociali.

È questo il nuovo progetto neipannidicaino, realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, finanziato con fondi del PON (Programma Operativo Nazionale) Legalità del Ministero dell’Interno.

Obiettivo del programma, di assoluta originalità anche nel panorama accademico internazionale, è la costruzione di un protocollo formativo che valorizzi le diverse prospettive della vittima e dell’autore di condotte illegali attraverso la proiezione su visori 3D di scenari e situazioni costruiti per indurre stati emozionali profondi.

Partendo dalle scuole si è così realizzata una nuova modalità di formazione basata su evidenze scientifiche tesa a sensibilizzare e rendere consapevoli i giovani adolescenti verso temi come il cyberbullismo, grooming online, hate speech, sexting, challenge e altri comportamenti antisociali.

L’attività di ricerca alla base del progetto si fonda sull’analisi e la comparazione di parametri psicofisiologici, come la frequenza cardiaca (HRV) e la conduttanza cutanea (GSR) e parametri espliciti, quali la misurazione di dati comportamentali e l’analisi di survey digitali.

L’obiettivo finale di neipannidicaino è proprio quello di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze al corretto uso della rete prevenendo così condotte antisociali online.

Il Dipartimento di Psicologia e la Polizia di Stato hanno, quindi, innovato l’esperienza educativa attraverso l’adozione di un nuovo paradigma formativo destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle Regioni PON (Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia).

Mercoledì 15 marzo, alle ore 10.45, la Polizia di Stato ed il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Psicologia della Sapienza saranno al Park Hotel di Potenza per uno degli eventi conclusivi del progetto.

Un’occasione per presentare alcuni dati parziali di neipannidicaino.

Gli altri eventi sono in programma il 17 marzo a Bari, il 23 marzo a Palermo e il 29 marzo a Napoli.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)