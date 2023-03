Wrestling pronto a tornare nel Potentino con ben tre lottatori internazionali e la messa in palio di due campionati! Ecco quando

Il wrestling è pronto a tornare in Basilicata.

La lucana Asd New Wrestling Generation, infatti, si appresta a proporre un nuovo spettacolo sportivo.

L’evento, denominato “Nwg Will To Win”, si terrà sabato 18 Marzo al Palazzetto dello Sport di Avigliano, alle ore 19:30 (apertura cancelli ore 19:00).

Ad arricchire il cartellone della serata la presenza di ben tre lottatori internazionali e la messa in palio di due campionati.

Il più celebre atleta a calcare il quadrato di Avigliano è senz’altro il britannico Doug Williams, autentico veterano che ha avuto l’onore di esibirsi anche negli Stati Uniti.

Per lui all’attivo 2 titoli X Division, 1 campionato di coppia ed un campionato Tv ad Impact Wrestling (precedentemente conosciuta come Tna Wrestling), oltre ad un campionato di coppia in Ring Of Honor ed altre svariate cinture conquistate in giro per il mondo nella sua pluridecennale ed onorata carriera.

Ad affrontarlo sul ring di Avigliano sarà il beniamino del pubblico lucano Rocky “Il Brigante Lucano” Laurita.

Il fondatore del wrestling regionale vuole a tutti i costi mettersi alla prova contro lottatori di caratura sulla carta superiore per crescere e dimostrare il suo valore.

Altro match molto atteso quello tra due atlete femminili di nazionalità ungherese: si tratta dell’esperta Iva Kolasky e della giovane Reka.

La prima è un nome piuttosto noto in Europa, avendo conquistato, tra l’altro, anche il titolo femminile nella tedesca Westside Xtreme Wrestling.

Per lei si profila, dunque, nonostante la giovane età, uno scontro quasi generazionale contro un’avversaria in erba, ma che promette di darle filo da torcere.

Quanto ai match titolati, nell’incontro principale della serata sfida tutta in salsa romana tra il campione Nwg Karim Brigante che sarà chiamato a difendere il suo titolo contro Flavio Augusto.

Entrambi sono tra i migliori wrestler della scena tricolore, potendo vantare anche prestigiosi riconoscimenti all’estero, e provengono dall’accademia della compianta stella statunitense Harley Race.

Per i titoli di coppia, invece, i Bad People (John JK Kanellis e Rosch), attuali campioni di categoria, i quali sono guidati al ring dal presidente e general manager Nwg Nick Slogger, hanno lanciato una sfida aperta a qualsiasi coppia di atleti abbia il coraggio di affrontarli.

A completare la serata la contesa tra due atleti che fanno dell’acrobaticità la loro principale forza: Flowey Queen e Marcus Valentine.

Insomma, si prospetta una serata dagli alti contenuti atletici e spettacolari che non mancherà di intrattenere il pubblico di ogni età che affollerà gli spalti di Avigliano.

