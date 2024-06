A Potenza centinaia di bambini gioiosi per la Festa dell’Allegria! Le foto

“Quando abbiamo cominciato a sognare di regalare alla città di Potenza la prima Festa dell’Allegria, avevamo immaginato un pomeriggio allegro e spensierato che divenisse occasione per riflettere sulla figura del clown”.

Così il Gruppo Clown GENTE ALLEGRA – Comunità Emmanuel che spiega:

“Questo nostro progetto nasce da lontano, infatti, come qualcuno ricorderà la prima giornata dell’allegria era in programma lo scorso anno nel mese di maggio ma in quella occasione, le bizze di un clima tutt’altro che primaverile ci avevamo fermati, ma non scoraggiati.

In questi mesi abbiamo continuato ad immaginare ed arricchire il programma di dettagli che secondo noi avrebbero potuto rendere più colorata e divertente la nostra festa.

Il risultato è stato molto al di sopra delle nostre aspettative.

Siamo stati inondati da una inattesa quantità di affetto che ci ha emozionati, commossi e spinti a fare il meglio possibile perché la festa dell’allegria potesse assolvere il suo compito regalando sorrisi.

Abbiamo visto centinaia di bambini gioiosi e i loro sguardi pieni di entusiasmo e i gridolini di felicità sono stati un termometro esplosivo del clima che si respirava nel parco.

Ma lo scopo della nostra manifestazione non era solo questo.

Volevamo diffondere la filosofia del clown ed in modo particolare raccontare cosa fa un volontario clown di corsia.

Le numerose richieste di informazioni, ricevute dagli adulti circa la nostra attività, le modalità per entrare a far parte del nostro gruppo, ci confermano che il messaggio è passato.

Per noi la crescita è molto importante.

Ogni anno in autunno, organizziamo un nuovo corso per la formazione di nuovi volontari.

Più siamo e più capillare può diventare la nostra azione di clownterapia nei reparti ospedalieri, ma nulla è lasciato al caso, perché i volontari clown devono esser formati al meglio per agire con empatia e delicatezza e contemporaneamente prendersi cura gli uni degli altri, come membri dell’equipaggio di una nave che solo se agiscono insieme possono navigare verso rotte incredibili.

In conclusione i nostri ringraziamenti vanno alla COOPERATIVA VENERE che ha in gestione il PARCO BADEN POWELL per averci ospitati e supportati, agli instancabili FALCHI DELLA LUCANIA che hanno vigilato sulla buona riuscita dell’evento a sua Eccellenza Mons. Davide Carbonaro vescovo dell’Arcidiocesi di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo per essere passato a salutarci ed averci rivolto parole di incoraggiamento nella nostra missione quotidiana, ma soprattutto alle famiglie che hanno riempito il parco ed hanno giocato con noi.

Crediamo davvero che quei sorrisi per noi saranno carburante prezioso e corroborante per cercare di immaginare sempre nuovi momenti di festa e di incontro.

Nel dare appuntamento alla prossima festa dell’allegria, vi invitiamo a tenere sempre d’occhio le nostre pagine social perché in pentola ci sono nuovi progetti che vorremmo condividere con il maggior numero di persone possibile”.

Ecco le foto.