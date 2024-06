A Potenza si torna a parlare di decoro e di rifiuti abbandonati.

Sotto la lente di ingrandimento via Rifreddo.

Un nostro lettore, stanco di vedere tutti i giorni lo stato in cui da anni versa la zona, ha così dichiarato:

“Vorrei segnalare lo schifo in cui si trova l’area, per non parlare dell’erba alta più di un metro.

Questo, vicino alla chiesa di San Matteo, a pochi metri dal Cavallino Rosso”.

Ecco alcune foto.