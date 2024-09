A Potenza cittadini si mobilitano per ripulire queste zone. I dettagli

Il 21 e 22 Settembre prossimi torna nelle piazze e nelle strade di tutta Italia “Puliamo il mondo: per un Clima di Pace”, e sostenuta da centinaia di associazioni, comitati, amministrazioni pubbliche e da migliaia di cittadine e cittadini che si mobilitano annualmente in questo periodo.

Per la Città di Potenza sono previsti due appuntamenti, entrambi il 22 settembre, curati dai due Circoli locali della Legambiente Basilicata: pulizia di Area Silvana promossa dal Circolo Ken Saro Wiwa Legambiente Potenza e cura del Parco di Montereale e del Centro Storico promossa dal Circolo Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza.

A partire dalle ore 9.00 di domenica 22 settembre il Circolo Ken Saro Wiwa e l’Associazione Aria Silvana accoglieranno volontarie e volontari in Via Area Silvana per prendersi cura di questa importante area rurale del Comune di Potenza.

Dichiara Daniela Pandolfo, Presidente del Circolo Ken Saro Wiwa Legambiente Potenza:

“Il rapporto con i comitati di cittadine e cittadini delle zone rurali è particolarmente importante per la nostra comunità associativa.

Da anni coltiviamo una proficua collaborazione con l’Associazione Aria Silvana, improntata all’ascolto e al confronto reciproco ma anche all’attivismo sul territorio”.

Appuntamento al Parco Comunale di Montereale sempre il 22 settembre alle ore 10.00 per la divisione in squadre e la partenza dell’attività, aperta alla cittadinanza.

Dichiara Rosangela Polichiso, Presidente del Circolo Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza:

“Il Parco Montereale ed il Centro Storico dovrebbero rappresentare il cuore pulsante della nostra Città ed è con questo spirito che il nostro Circolo, insieme all’Auser Potenza, all’Associazione Culturale Studentesca UnIdea e alla Rete degli Studenti Medi di Potenza promuove una giornata di cura dedicata alla Città; anche per dare continuità al lavoro di indagine e monitoraggio delle aree verdi e dei parchi cittadini, svolto dal nostro Circolo lo scorso anno”.

Conclude Luciano Castrignano Vice Direttore della Legambiente Basilicata:

“Legambiente da diversi anni ha affiancato alle attività di manutenzione e pulizia del territorio anche un maggiore impegno sul tema della Pace e della non violenza.

È per questo che lo slogan della campagna si è arricchito della frase Per un Clima di Pace, indirizzando il nostro impegno volontario ad un preciso messaggio politico da diffondere durante tutte le nostre attività locali e nazionali.

L’impegno della Legambiente per la Pace ed i diritti umani è parte integrante del nostro agire a tutti i livelli, un agire che i Circoli potentini dell’associazione ben rappresentano con queste preziose iniziative, che uniscono centro e periferia senza alcuna distinzione”.

Di seguito la locandina con i dettagli.