Si terrà Sabato 28 Settembre – ore 10:30 – la “Passeggiata storica ai piedi della Torre”, presso la maestosa Torre Guevara.

Assieme agli associati di We Love Potenza si trascorrerà una mattinata in compagnia ed all’insegna della storia potentina, usufruendo anche dei tablet e dei dispositivi per la realtà virtuale, in dotazione della struttura.

Per motivi organizzativi e logistici è gradita adesione tramite account Facebook – Instagram dell’associazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.