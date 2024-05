A Potenza Coldiretti incontra i giovani agricoltori: i dettagli

In Basilicata sono 1702 le imprese condotte da giovani agricoltori under 35 anni, il 3,2 per cento del totale.

E’ il dato fornito da Coldiretti Basilicata secondo il Rapporto 2024 Giovani e Agricoltura dell’ Ismea.

Proprio a loro l’organizzazione agricola lucana ha dedicato un’attività formativa a Potenza che durerà 150 ore, organizzata dal direttore provinciale, Maria Cerabona, con la delegata giovani Coldiretti Potenza, Carmen Canosa.

E’ stata l’occasione per consegnare ai giovani imprenditori il manuale “Dall’idea all’impresa agricola”, una guida operativa rivolta a chiunque abbia intenzione di aprire un’azienda agricola, nonché agli imprenditori già attivi nel settore e che mirano ad approfondire le proprie conoscenze per ampliare le potenzialità della propria impresa.

Spiega Cerabona:

“E’ un’utile strumento attraverso il quale si illustrano i 10 passi che possono portare un’idea imprenditoriale a diventare un progetto d’impresa concreto inoltre sono contenuti contenuti con le basi dell’economia dell’azienda agraria, andando a definire le diverse figure di imprenditore agricolo, ad esplorare il concetto di multifunzionalità e ad esaminare la disciplina fiscale tipica del settore.

Inoltre è utile per approfondire i molteplici obblighi che l’imprenditore agricolo è tenuto ad osservare, iniziando dalla gestione del fascicolo aziendale, passando dalle norme sull’etichettatura a quelle del lavoro, fino ad arrivare agli adempimenti ambientali e agli obblighi da rispettare nelle aziende zootecniche”.

La guida tratta anche la normativa sulle pratiche commerciali sleali a tutela del reddito dei produttori agricoli e nella parte centrale descrive gli strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla PAC 2023-2027 e da Ismea.

Aggiunge la delegata giovani Coldiretti Potenza, Carmen Canosa:

“Inoltre, si affrontano tre delle principali criticità per le imprese agricole ossia il regime di condizionalità rafforzata, gli strumenti di gestione del rischio e le modalità di accesso al credito. Infine, nell’ultima parte del manuale si descrive la legge sulle disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, che punta ad incentivare l’imprenditoria giovanile in agricoltura in termini di nuovi insediamenti, permanenza nel settore e ricambio generazionale.

Il manuale “Dall’idea all’impresa agricola” si inserisce nelle molteplici iniziative portate avanti da Giovani Impresa, il movimento giovanile di Coldiretti per il supporto dei giovani agricoltori, e fa parte delle attività svolte all’interno del progetto INFOPAC 2023, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma IMCAP. La consegna del manuale è stata anche l’occasione per i responsabili tecnici regionali, Gustavo Tisci e provinciale Agostino Di Caro, per spiegare le funzioni del CAA e quali sono i servizi avanzati, pensati soprattutto per le nuove generazioni, dal ” Portale del socio”, a Demetra.

“Nelle prossime settimane l’iniziativa formativa – conclude il presidente regionale della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani– andrà avanti per formare quanti più imprenditori agricoli del futuro pronti e preparati ad affrontare le nuove sfide”.