A Potenza e provincia iniziati i corsi per Operatore Socio Sanitario. I dettagli

Sono iniziati oggi a Potenza e Lagonegro i corsi per Operatore Socio Sanitario per l’anno scolastico 2024/2025.

Direttore del corso che si tiene nel capoluogo è Giuseppe Le Rose mentre a Lagonegro è Antonio Beatrice che daranno affiancati a Potenza dagli Esperti in Area Sociale e Sanitaria Donata Tabino e Rocco Bochicchio mentre nel comune dell’area sud da Vito Divirgilio e Daniela Reale.

30 i partecipanti per ogni sede che verranno formati per soddisfare i bisogni primari delle persone, favorendone il loro benessere e svolgendo attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza fisica e psichica, assistenza ai caregiver ed è a supporto delle equipe socio-sanitarie.

È una figura di rilievo per strutture pubbliche e private oltre che per i servizi di assistenza domiciliare.

Il corso OSS partito a Potenza e Lagonegro e gestito dalla Asp Basilicata, porterà i sessanta studenti a conseguire l’attestato di qualifica professionale al termine di un percorso formativo della durata di 1000 ore suddivise in 550 ore teoriche e 450 di tirocinio presso strutture socio-sanitarie del territorio a cui seguirà un esame finale.

Nell’inaugurare l’anno accademico a Potenza il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha dichiarato che “i corsi Oss gestiti ed organizzati dall’Asp sono un momento formativo importante che l’azienda sanitaria locale di Potenza mette a disposizione dei cittadini lucani con insegnanti qualificati”.

Avendo esperienza di docenza, Maraldo ha spiegato che conosce bene “la complessità del percorso e l’impegno richiesto in aula, che però si affrontano con impegno per quelle che sono le prospettive professionali che si aprono ai discenti” a cui il Direttore ha formulato gli auguri “per un proficuo momento di crescita nella prospettiva di acquisire un titolo professionalizzante“.