A Potenza e provincia torna la “Giornata mondiale del donatore di sangue”: ecco tutte le iniziative in programma

Torna puntuale anche quest’anno l’appuntamento con la “Giornata mondiale del donatore di sangue” in programma domani in tutto il mondo.

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite” è il claim scelto quest’anno dall’Organizzazione mondiale della Sanità per celebrare una giornata che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di emocomponenti e, soprattutto, di sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente, compie questo gesto solidale a favore di tanti pazienti.

Un vero e proprio supporto strategico per tutti i sistemi sanitari nazionali.

Per l’occasione in Basilicata diverse le iniziative organizzate dalle Avis locali.

Si è partiti sabato e domenica con raccolte speciali organizzate a:

Nova Siri, Scanzano Jonico;

Corleto Perticara;

Campomaggiore;

Lavello;

Tolve;

Marsicovetere;

Ferrandina;

Grottole;

Senise;

Potenza.

Domani toccherà a:

Venosa;

Lauria;

Roccanova.

Mercoledì sarà, invece, il turno di:

Pescopagano.

Giovedì si proseguirà a:

Matera;

Potenza.

Inoltre, domani:

una giornata di consulenze nutrizionali gratuite è stata programmata dall’Avis di Pomarico per l’intera giornata;

una festa in piazza in serata a Pisticci;

una mostra di disegni realizzata dai bambini di prima e seconda elementare a Maschito.

Sempre domani prevista l’inaugurazione della nuova sede Avis di Matera, alle ore 20:00, in via Conversi n.54, nella zona nord della città.

Il presidente di Avis Basilica, Sara De Feudis, spiega:

“Quella di domani vuole essere un’occasione per ringraziare i tanti donatori di sangue della Basilicata e creare una più ampia consapevolezza pubblica della necessità di una donazione di sangue regolare e non retribuita, ma anche per sottolineare la necessità di una donazione di sangue impegnata tutto l’anno, per mantenere forniture adeguate e raggiungere l’universalità e la tempestività di trasfusioni di sangue sicure, riconoscere e promuovere il valore della donazione volontaria di sangue non retribuita nel rafforzare la solidarietà e la coesione sociale della comunità e infine ringraziare i tanti volontari Avis grazie ai quali possiamo, ogni giorno, portare avanti la nostra attività”.

La ricorrenza di domani è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in concomitanza con l’anniversario della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rhesus.

Di seguito la locandina con i dettagli dell'iniziativa.

