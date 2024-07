A Potenza e provincia un aiuto per donne e ragazze che cercano lavoro. L’iniziativa

Sarà attivo da settembre D-Job.

Lo sportello di orientamento al lavoro per donne e ragazze, un’iniziativa ideata e promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito e fortemente sostenuta dal presidente della Provincia, Christian Giordano e dal consigliere provinciale Rocco Pappalardo.

Questo progetto, nato dalla sensibilità della consigliera sui temi del lavoro e della formazione e sviluppato in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali, mira a fornire supporto e orientamento professionale alle donne e alle ragazze della comunità, rispondendo alle specifiche esigenze sociali e professionali delle beneficiarie.

Grazie a questa sinergia, “D-Job” sarà in grado di offrire un servizio integrato, completo e adeguato alle necessità di ognuna.

A partire da settembre, “D-Job” organizzerà incontri con esperti del settore e offrirà la possibilità di effettuare colloqui online mediante l’implementazione di una piattaforma digitale, con l’obiettivo di raggiungere tutti i 100 comuni della provincia di Potenza.

Questo sportello non sarà utile solo per le giovani ragazze, ma anche per molte donne che desiderano reinserirsi nel mondo del lavoro.

L’auspicio è che lo sportello possa integrarsi ulteriormente grazie alla collaborazione con altre realtà locali, per fornire un supporto sempre più ampio ed efficace.

Le aree interne della provincia di Potenza sono spesso difficili da raggiungere, e questo comporta una serie di sfide per le donne che vivono in queste zone.

“D-Job” mira a superare queste difficoltà, rendendo accessibili le opportunità di orientamento e supporto professionale anche a chi risiede nelle aree più remote.

Attraverso l’uso di strumenti digitali e incontri online, sarà possibile garantire che ogni donna, indipendentemente dalla sua ubicazione geografica, possa beneficiare dei servizi offerti.

Lo Sportello di Orientamento al Lavoro “D-Job” rappresenterà quindi un punto di riferimento fondamentale per le donne e le ragazze residenti nella provincia di Potenza, non solo per quanto riguarda le opportunità lavorative, ma anche come spazio di scambio e condivisione.

Sarà un luogo dove poter trovare supporto, ricevere consigli e condividere esperienze, contribuendo così a creare una rete di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità.

Promuovendo l’uguaglianza di genere e offrendo strumenti concreti per il successo professionale, “D-Job” si propone di fare una reale differenza nella vita delle donne della provincia di Potenza.

Lo Sportello di Orientamento al Lavoro “D-Job” è stato istituito con l’obiettivo di fornire supporto a donne e le ragazze a individuare e sfruttare le opportunità lavorative disponibili. Orientare le beneficiarie attraverso percorsi di carriera che promuovano l’uguaglianza di genere nel mercato del lavoro.

Promuovere la parità di genere attraverso iniziative e attività che promuovano la parità e le pari opportunità nel mondo lavorativo.

Tra i servizi offerti tutti gratuitamente vi sarà la consulenza personalizzata per la ricerca di lavoro e lo sviluppo di carriera, la realizzazione di workshop e seminari su competenze professionali, tecniche di ricerca del lavoro e preparazione ai colloqui, l’accesso a risorse e strumenti per la formazione continua e il supporto nella redazione di curriculum vitae e lettere di presentazione.