Potenza, firmata la convenzione per potenziare il dispositivo Antincendio Boschivo dei Vigili del Fuoco lucani! I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ed il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco di Basilicata Vincenzo Salvatore Ciani hanno sottoscritto, nella mattinata di sabato 29 giugno scorso, la Convenzione per il potenziamento del dispositivo A.I.B. – Antincendio Boschivo 2024 dei Vigili del Fuoco.

La Convenzione è operativa da oggi e sino al 15 settembre, nell’intero periodo di grave pericolosità degli incendi, sancito con decreto del Presidente della Regione n.143 del 26 giugno scorso.

Essa prevede, in particolare, il potenziamento del dispositivo A.I.B. – Antincendio Boschivo dei Vigili del Fuoco, distribuito su sei contesti territoriali omogenei, per caratteristiche geografiche, climatiche e vegetazionali: area del Vulture-Melfese, area del Capoluogo di regione, area della Val d’Agri e della costa tirrenica, area del Pollino e di Matera sud (Sinnica), area nord della provincia di Matera, area centrale della provincia di Matera e costa jonica.

Nelle sei distinte aree, attraverso un dispositivo flessibile valutato sulla base delle specifiche esigenze individuate dai Comandi provinciali di Potenza e Matera, è previsto l’impiego di squadre A.I.B. – Antincendio Boschivo, composte da cinque unità, e di pattuglie D.O.S. – Direzione delle Operazioni di Spegnimento, composte da due unità, nella fascia oraria 08.00-20.00.

La Convenzione prevede anche l’organizzazione di due pattuglie nautiche, lungo la costa tirrenica e lungo quella jonica, con unità operativa B.P.S. – Battello Pneumatico di Soccorso ed una squadra di soccorso acquatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, composta da tre unità, nella fascia oraria 08.00-20.00, per quindici giornate nel periodo di maggiore afflusso turistico.

Inoltre, quest’anno, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Basilicata impiegherà, in via sperimentale, per quindici giornate nel periodo di massima pericolosità d’innesco degli incendi, una squadra di due unità di personale del Servizio Aereo a Pilotaggio Remoto – S.A.P.R., con compiti di monitoraggio per l’individuazione di focolai ed invio alle Sale Operative di dati georeferenziati, oltre ad assicurare il supporto al Direttore delle Operazioni di Spegnimento – D.O.S. negli scenari complessi, con attività di ricognizione e rilievo delle zone d’interfaccia.

Previsto anche il potenziamento delle Sale Operative – S.O. 115 dei due Comandi provinciali di Potenza e Matera, con una unità aggiuntiva per ogni Sala Operativa, oltre alla presenza di tre unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso la Sala Operativa Unificata Permanente – S.O.U.P. dell’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata, a cui è affidato il coordinamento di tutte le attività antincendio.

Va ricordato che alle attività di spegnimento concorre anche la flotta aerea nazionale e regionale e che le squadre dei Vigili del Fuoco saranno supportate, nella lotta attiva da terra, dalle squadre degli operai forestali e dei volontari delle Organizzazioni.

Ha commentato il Prefetto Campanaro a margine dell’avvio operativo della Convenzione:

“Rafforzare le articolazioni territoriali dei Vigili del Fuoco nel periodo estivo è la migliore strategia per dare maggiore efficacia alla prevenzione ed al contrasto agli incendi boschivi, tenuto conto delle particolari caratteristiche orografiche della nostra regione.

Esprimo, dunque, massima soddisfazione per la sottoscrizione, anche quest’anno, della Convenzione per l’Antincendio Boschivo, che garantisce un deciso potenziamento dell’azione di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi, con l’impiego delle professionalità in assoluto più qualificate, quelle del nostro Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per questo rivolgo un sincero ringraziamento al Direttore Regionale Vigili del Fuoco ed al Presidente della Regione Basilicata, per la grande sensibilità mostrata”.