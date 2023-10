A Potenza e Viggiano “tre seminari dedicati alle ‘donne lucane vittime di violenza’ e prima di tutte alla nostra Elisa Claps”. I dettagli

Nell’ambito del Progetto “Violenza sulle donne e sui minori”, promosso e voluto dall’ANDE di Potenza e dagli Stati Generali delle Donne della Basilicata, ci si soffermerà sulle azioni di prevenzione della criminalità minorile, anche a seguito dei clamorosi fatti di Caivano, e sulle azioni per il recupero degli uomini maltrattanti, tema quest’ultimo, già proposto e affrontato dall’ANDE negli anni scorsi, che costituisce il vero “nodo” da risolvere per cercare di dare una svolta al delicato problema della “violenza”.

Tre i Seminari, dedicati alle “donne lucane vittime di violenza” e prima di tutte alla nostra Elisa Claps, che caratterizzano questa prima fase di considerazioni, riflessioni e proposte da parte di un considerevole numero di Operatrici/Operatori del settore, che è necessario operino in rete, per come sempre richiesto dall’ANDE e dagli Stati Generali delle Donne della Basilicata.

I Seminari, in cui verrà presentata anche la legislazione nazionale e regionale, si svolgeranno il 14 Ottobre, il 18 Novembre e il 2 Dicembre 2023, secondo il calendario indicato nel Programma che segue, e sono stati accreditati dall’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Potenza, che rilascerà agli avvocati iscritti N. 2 crediti formativi per ciascun Seminario, inoltre sono stati condivisi:

dalla Camera Penale della Basilicata,

dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata, dal CPM – Centro prevenzione maltrattanti, dall’UIF – Unione Italiana Forense di Potenza,

dalla Biblioteca nazionale di Potenza, dall’ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani,

dal Liceo scientifico “Galileo Galilei”, dall’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza, da Realtà professionali e associative.

Pregevole la condivisione del Comitato pari opportunità dell’ordine degli Avvocati di Potenza, di altre varie Realtà associative non solo femminili e dell’ANCI regionale, con il quale l’ANDE il 14 Ottobre sottoscriverà un “Protocollo” già siglato a livello nazionale.

Il terzo Seminario del 2 Dicembre si svolgerà a Viggiano.

Nel corso dei tre Seminari, nella convinzione che “l’Arte” è strumento di rigenerazione della vita rispetto alla morte che distrugge e uccide, gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, degli Ordini professionali e delle Associazioni, verranno intrecciati con essenziali ma importanti “Cerimonie di Donazioni di Opere di Artiste e di Artisti lucani” e cioè dei “Dipinti” di Maria Ditaranto il 14 Ottobre a Potenza alla Biblioteca Nazionale, di Pasquale Palese il 18 Novembre a Potenza al Museo Provinciale e di Anna Faraone il 2 Dicembre al Comune di Viggiano presso il Teatro “F. Miggiano”.

Non mancheranno riferimenti letterari grazie all’incontro e alla Presentazione del libro dell’Avv. Maria Sabina Lembo in relazione ai Profili criminali e psicopatologici del reo.

Nell’invitare alla partecipazione al primo Seminario del 14 Ottobre 2023, ore 9:00 Polo bibliotecario di Potenza, via Don Minozzi, rione S. Maria, l’ANDE di Potenza e gli SGD della Basilicata ringraziano quante/i interverranno e le Autorità e le Realtà che hanno consentito la realizzazione di un Progetto necessario in Basilicata, che, dopo gli appuntamenti del 18 Novembre e del 2 Dicembre riprenderà da Febbraio 2024 per diffondere, ci si augura insieme all’ANCI, l’istituzione di Centri di ascolto e/o Sportelli per le donne vittime di violenza di genere presso i Corpi di Polizia municipale e/o i Servizi Sociali di Comuni, Enti e Realtà del territorio.a

