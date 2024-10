A Potenza e provincia “non ci sarà un inasprimento delle interruzioni idriche”. Le parole di Bardi

“Siamo al lavoro per fronteggiare l’emergenza mettendo in campo soluzioni che ci consentiranno, con tutta probabilità, di evitare un inasprimento delle interruzioni idriche”.

Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che è anche commissario per l’emergenza idrica.

Da alcune settimane, per 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo Potenza, serviti dalla schema Basento-Camastra, sono state disposte drastiche riduzioni dell’erogazione idrica: dallo scorso 17 ottobre, in particolare, tutti i giorni lo stop comincia alle ore 18.30 e finisce alle 6.30, con l’eccezione del sabato quando è previsto dalle 23 alle 6.30.

Ha aggiunto il governatore lucano:

“Le false informazioni che circolano in questi giorni a corredo di critiche strumentali e alimentate da scarsa conoscenza della questione generano soltanto confusione in un momento in cui bisogna essere lucidi e pragmatici per affrontare l’emergenza.

L’obiettivo è superare questa fase congiunturale e agire a fondo sulla questione strutturale, con un’impiantistica in grado di garantire acqua ai lucani anche in scenari complicati ed estremi determinati dal cambiamento climatico”.

Nel comunicato è anche sottolineato che si tratta di “un’atavica carenza strutturale messa a nudo dall’eccezionale periodo di siccità.

Il problema acqua ha radici temporali molto più profonde rispetto alla scarsa pioggia delle ultime settimane: partendo da questa considerazione di fondo, l’unità di crisi convocata su impulso di Bardi, ha focalizzato l’attenzione sugli ulteriori interventi da attuare per mitigare le difficoltà legate alla limitata erogazione idrica nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra“.

I dettagli dell’intera operazione saranno resi noti dal presidente nel corso di una conferenza stampa convocata per giovedì 31 ottobre, alle 9, a Potenza, nella Sala Verrastro della Regione Basilicata.