Io Amo il Potenza vicino a chi è in difficoltà con la nuova sciarpa solidale e l’opera del maestro Rossini! Ecco come partecipare all’iniziativa

Non si ferma l’associazione “Io Amo il Potenza”, attivamente impegnata in numerose iniziative benefiche a sostegno della comunità locale e composta da tifosi e cittadini che condividono l’amore per la squadra nonchè il desiderio di migliorare la vita della comunità.

Negli anni, l’associazione si è distinta nella promozione di raccolte fondi, eventi di solidarietà e attività di sensibilizzazione su varie tematiche sociali.

L’obiettivo di “Io Amo il Potenza” è duplice: rafforzare il legame tra la squadra e la comunità e dimostrare che il calcio può essere uno strumento potente per il bene sociale.

Quest’anno infatti entrano in campo diverse iniziative che vedono protagoniste la nuova sciarpa solidale del Potenza Calcio e l’opera del maestro Giuseppe Rossini, disponibile all’asta.

Entrambi i pezzi sono stati donati con l’obiettivo di raccogliere fondi che serviranno a sostenere le famiglie in difficoltà.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’evento di presentazione ha visto una partecipazione entusiasta.

Come fa sapere alla nostra Redazione il Presidente Angelo Triani:

“Oggi l’associazione Io Amo il Potenza abbraccia il Potenza Calcio.

Grande partecipazione per la presentazione della sciarpa solidale cuore in campo, mano nel mondo e dell’opera di tarsia del maestro Giuseppe Rossini.

L’opera verrà messa all’asta con un prezzo base di euro 500 mentre la sciarpa verrà normalmente venduta ad euro 20.

L’iniziativa ha visto presenti numerosi donatori che hanno dimostrato ancora una volta il forte spirito di solidarietà che caratterizza il nostro territorio.

Invitiamo tutti i cittadini ad aderire a questo nuovo progetto”.

Per partecipare all’iniziativa è possibile contattare il numero di telefono 347 3557348.

L’Associazione inoltre ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

Questa iniziativa dimostra come anche piccoli gesti, come l’acquisto di un accessorio o di un’opera d’arte, possano contribuire a fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Di seguito le foto della nuovo sciarpa e dell’opera di Rossini.