Allo stadio “Alfredo Viviani” partita di calcio “Sorrento – Casertana”: provvedimenti straordinari per la tifoseria. I dettagli

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di Lunedì 4 Novembre prossimo, la partita di calcio “Sorrento – Casertana”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 37 del 30 ottobre 2024, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, a seguito dei gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi della Casertana in occasione dell’incontro “Benevento-Casertana”, disputatosi il 27 ottobre scorso.

In particolare, prima dell’inizio della gara, un gruppo di ultras casertani a bordo di minivan e autovetture ha disatteso le indicazioni della Questura di raggrupparsi presso l’area di servizio “Vaccarella”.

Una volta bloccati dal personale della forza pubblica, gli ultras hanno invaso la sede stradale interrompendone la circolazione.

Prima di giungere allo stadio, gli stessi improvvisavano inoltre un corteo prontamente interrotto dal dispositivo di ordine pubblico presente, e facevano ingresso allo stadio a gara iniziata.

Anche all’interno dello stadio, i tifosi casertani hanno dato luogo a intemperanze e lancio di artifizi pirotecnici che hanno causato la sospensione temporanea dell’incontro.

Nei controlli ai veicoli utilizzati dagli ultras casertani sono stati, altresì, rinvenuti oggetti atti ad offendere.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere che anche in occasione dell’ incontro di calcio “Sorrento – Casertana” la tifoseria della Casertana possa dar luogo a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento – Casertana” di lunedì 4 novembre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta.