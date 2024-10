Basentana: terminati i principali lavori della nuova barriera spartitraffico su questo tratto. Ecco i dettagli

Anas informa:

“Lungo la strada statale 407 ‘Basentana’, Anas ha ultimato i lavori principali per l’installazione della barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo del tipo NDBA (National Dynamic Barrier Anas) su due nuove tratte stradali, con la rimozione dei relativi cantieri nei territori comunali di Potenza e Salandra.

Nel dettaglio, alle ore 11 circa, è stato rimosso il cantiere per l’ultimazione delle attività – per un investimento complessivo di circa 2,6 milioni di euro – tra il km 0,000 ed il km 2,142 a Potenza.

L’intervento – che ha permesso anche la realizzazione di attività di nuova pavimentazione e relativa segnaletica, oltre che di manutenzione di tutte le opere idrauliche – è stato concluso con tre mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori.

Dalle ore 16.00 circa, inoltre, è rimosso anche il restringimento di carreggiata attivo a Salandra per l’esecuzione dei medesimi lavori km 48,440 e 50,400 (tronco 2A), per un investimento complessivo di oltre 6,6 milioni di euro.

Nell’ambito di tali lavori è stato altresì eseguito un allargamento della carreggiata per l’inserimento dello spartitraffico centrale, la realizzazione delle due banchine laterali, oltre a nuova pavimentazione e relativa segnaletica e manutenzione di tutte le opere idrauliche.

Anche questi nuovi interventi d’installazione della nuova barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo di ultima generazione – così come quelli della medesima tipologia già eseguiti od in corso di realizzazione – rappresentano un’ulteriore implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera SS407, che si configura come uno dei collegamenti principali dell’intera regione”.