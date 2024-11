Viggiano, Moliterno, Sarconi, Grumento Nova e Montemurro in questo film! Ecco quando sarà presentato

Sabato 2 novembre alle ore 16:00, presso il Teatro Comunale “Francesco Miggiano” di Viggiano, si terrà una conferenza stampa per presentare il film, attualmente intitolato provvisoriamente “La Sesta volta’’.

Il lungometraggio prodotto dalla casa cinematografica Blue Film in collaborazione con Webreak e realizzato grazie al contributo della Lucana Film Commission e del MIC è stato girato per diverse settimane nell’area della Val d’Agri, coinvolgendo in particolare i Comuni di Viggiano, Moliterno, Sarconi, Grumento Nova e Montemurro.

Il film, diretto dal regista Gianni Aureli racconta alcune interessanti vicende legate all’ultimo periodo della Seconda Guerra mondiale.

Un periodo di grande incertezza, sia tra i soldati tedeschi, ancora asserragliati sul territorio italiano, che tra i prigionieri e i partigiani in attesa degli Alleati e della fine ufficiale della guerra.

Durante questi giorni tumultuosi, in gran segreto, numerose personalità importanti ed altolocate, cercavano disperatamente vie di fuga attraverso boschi, villaggi e montagne.

Talvolta, nei percorsi di fuga, tra i fuggiaschi e gli accompagnatori nascevano profonde amicizie, come nel caso delle due straordinarie figure femminili che sono il fulcro centrale di questa pellicola che, per l’originalità della storia narrata, ha ottenuto il riconoscimento di interesse culturale da parte del Ministero.

Le protagoniste del film sono Sara Baccarini ed Elisabetta Pellini, attrici molto note nel panorama cinematografico e televisivo italiano, che si sono calate alla perfezione nei rispettivi ruoli della partigiana Nichi e di una importante nobildonna in incognito.

Alle riprese hanno partecipato gli attori Emilio De Marchi, Teo Guarini, Matteo Valentini, Samuele Zappavigna, Giancarlo Porcari, Adele Perna, Leonardo Menandro, Antonio Flamini, Ivan Vicario e con l’amichevole partecipazione di Stefano Fresi.

La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche durante la stagione cinematografica del 2025.

Oltre alle due splendide attrici, alla conferenza stampa presenzieranno il regista Gianni Aureli, e alcuni attori lucani che hanno preso parte alle riprese tra cui Giovanni Capalbo ed Erminio Truncellito.

A rappresentare le Istituzioni regionali e locali ci saranno Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission e tutti i Sindaci della Val d’Agri che hanno amichevolmente ospitato le riprese e la troupe composta anche da numerose maestranze lucane.