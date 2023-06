A Potenza Graziano Accinni, chitarrista storico di Mango e Gianmarco Natalina! Ecco l’evento in programma

A Potenza sabato 1 luglio di “Oro Napul’è e altre storie” – un Progetto che vede l’incontro di Graziano Accinni chitarrista storico di Mango con il giovane cantautore Lucano Gianmarco Natalina originario di Gallicchio.

Lo spettacolo è nel cartellone della Festa della Parrocchia Santa Maria del Sepolcro di Potenza.

La collaborazione artistica tra il maestro Accinni e Natalina ha dato vita a questo Recital che vuole ricordare oltre a due grandi autori e interpreti del Sud Italia anche altre scuole artistiche di stampo internazionale.

La duttilità interpretativa di Gianmarco ha reso possibile costruire un recital dove si possono ascoltare i capolavori di Mango e Pino Daniele insieme ad alcuni classici degli anni ’70 e ’80 e anche più recenti con nomi quali Sting, Heart Wind & Fire,Joe Jackson, Burt Bacharach, Norah Jones e altri.

Una suggestiva panoramica di musiche dal mondo partendo proprio dalla Basilicata con Mango ripercorrendo varie stagioni musicali e culturali con gusti molto variegati e particolari con arrangiamenti costruiti dalla chitarra di Graziano Accinni, con tutta la sua esperienza maturata in tanti anni di attività concertistica in giro per il mondo e la vocalità dal timbro caldo e suadente di Gianmarco Natalina.

Di seguito la locandina con i dettagli.

