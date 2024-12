A Potenza in servizio nuovi bus elettrici. L’annuncio

“E’ con grande soddisfazione che l’Amministrazione comunale annuncia l’entrata in servizio, da oggi, 13 dicembre, di tre nuovi bus elettrici, marcati Rampini E80”.

A dichiararlo l’assessore al Trasporto pubblico locale al Comune di Potenza, Francesco Giuzio, che aggiunge:

“Questi mezzi sono all’avanguardia per la loro dotazione tecnologica e per le loro caratteristiche: silenziosi, a zero emissioni e dotati di ogni comfort per i passeggeri e per gli autisti.

Mezzi che ben si sposano con la filosofia di questa Amministrazione, che fa dell’efficienza e della sostenibilità due parole cardine della sua proposta politica in merito ai Trasporti.

I tre autobus fanno parte di una flotta di 11 autobus acquistati con Fondi PNRR; gli altri otto autobus entreranno in servizio entro giugno 2026, ma contiamo di anticipare questa scadenza, per offrire alla città di Potenza un servizio di Trasporto Pubblico davvero efficiente ed ecologico.

L’Amministrazione, guidata dal sindaco Telesca, continua ad agire nell’ottica del miglioramento del servizio di trasporto pubblico.

Nei prossimi giorni annunceremo gli orari di funzionamento degli impianti meccanizzati in occasione delle Festività Natalizie, nella speranza di convincere quanti più cittadini a rinunciare alla propria auto e a utilizzare i tanti servizi di mobilità che la città offre.

I miei ringraziamenti per il buon esito di questo progetto vanno all’ingegner Casaletto e all’ingegner Saponara che si sono alternate nelle vesti di RUP di questo intervento, sotto la direzione di Maria Grazia Fontana, Segretaria Generale”.