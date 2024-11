Potenza, alloggi a Bucaletto: “Non facciano perdere un’opportunità ad un quartiere la cui ferite sono ancora profonde”. Ecco i dettagli

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza si esprime sulla questione ancora in sospeso degli alloggi a Bucaletto:

“Abbiamo chiesto di sentire gli amministratori del Comune di Potenza per capire l’impatto della delibera di Giunta regionale n. 96/2023 che, nel cambiare la titolarità dell’intervento sulla costruzione di alloggi a Bucaletto, potrebbe vedere una decurtazione definitiva di risorse per circa 3 milioni e mezzo di euro da parte dell’ATER.

Nel contemperare le esigenze anche di manutenzioni di immobili dell’ATER sia di messa in sicurezza che di efficienza energetica, e per i quali abbiamo chiesto i criteri per la definizione delle priorità, è necessario capire se per il Comune di Potenza vi sono risorse aggiuntive che non facciano perdere un’opportunità ad un quartiere la cui ferite sono ancora profonde e non rimarginate.

Inoltre si chiede che sia prorogata l’erogazione dei contributi economici, per autonoma sistemazione abitativa, alle persone e alle famiglie beneficiarie e/o aventi diritto al contributo.

Segnalo che ci sono questioni ferme in Consiglio regionale che impattano sulla Città di Potenza che si aggiungono alla emergenza idrica: è ferma la proposta di legge da noi depositata a sostegno della Unibas, non si discute di Sanità e quindi del futuro dell’Azienda ospedaliera San Carlo e sono al palo le proposte su area ex CIP Zoo e Fondazione Teatro Stabile.

A questi temi si aggiunge oggi anche il futuro di Bucaletto”.