Maratea, la Polizia con i giovani per un uso consapevole di internet. Ecco l’iniziativa

Ieri 12 novembre Maratea ha ospitato l’evento della Polizia di Stato “Una vita da Social”, la campagna educativa itinerante realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”.

Il “truck” della Polizia Postale, che si trasforma in aula multimediale, itinerante su tutto il territorio nazionale, ha ospitato circa 320 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della località turistica lucana, con la finalità di fornire essi quelle informazioni e quei consigli utili per una navigazione sicura su internet ed un uso consapevole delle tecnologie informatiche e dei vari device di uso comune.

L’iniziativa della Polizia Postale è giunta alla XII edizione e si tratta della più importante campagna itinerante di educazione digitale, volta anche a coinvolgere i ragazzi delle scolaresche nel contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

L’obiettivo degli specialisti a bordo del mezzo è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti giusti per navigare online in sicurezza, accompagnandoli nella conoscenza dei principali rischi che possono coglierli impreparati come l’adescamento sentimentale o il cyberbullismo.