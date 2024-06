A Potenza inaugurata questa nuova e colorata piazza pensata per grandi e piccini!

Taglio del nastro per il nuovo e colorato spazio restituito ai cittadini di Potenza.

La comunità di Malvaccaro, alla presenza del Sindaco Mario Guarente e della presidente dell’Associazione Malvaccaro, Maria Mazzarone, ha dato il benvenuto ad un’area trascurata da tempo.

Inaugurata la fontana e il camminamento che fa da padrone in un rione che da tempo aspettava uno spazio di aggregazione fruibile per grandi e bambini.

Il tappeto colorato, i giochini per i più piccoli e un gazebo per adulti hanno adornato la piazza che adesso è pronta ad accogliere chiunque decida di passare il tempo libero in serenità e all’aria aperta.

Queste alcune foto dell’Associazione Malvaccaro Oltre.