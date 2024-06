Basilicata: in 50 alla staffetta blu per l’autismo! I dettagli dell’iniziativa

In 50 alla Staffetta blu per l’autismo in Basilicata.

Appuntamento il 9 giugno nel Parco nazionale del Pollino presso il rifugio A.De Gasperi località Viggianello.

La manifestazione ha il patrocinio nazionale dell’Anci, del Coni Comitato Regionale Basilicata, del Comitato Italiano Paralimpico Basilicata, di Slow Food Basilicata, dell’Asp Basilicata, del Comune di Viggianello e dell’ Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino.

Anche quest’anno il percorso sarà a cura delle guide di Radura Trekking.

Domenica 9 giugno è in programma la tappa lucana di Staffetta blu per l’autismo giunta alla sua terza edizione.

Sono attese 50 persone tra ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico, genitori e accompagnatori.

Il percorso in Basilicata avrà come scenario il Parco nazionale del Pollino.

La colonna blu costeggerà il versante sud-occidentale di Serra del Prete, una delle 5 vette più alte del Parco attraversando praterie e faggete secolari, poi raggiungerà il Belvedere del Malvento, da cui è possibile apprezzare un magnifico panorama sulla Calabria settentrionale ed in particolare sulla Piana di Sibari e sulla Catena dell’Orsomarso.

Sarà inoltre possibile osservare i famosi Pini Loricati sullo scosceso costone a sud di Serra del Prete.

Lungo il percorso è obbligatoria una sosta al Faggio delle Sei Sorelle, uno degli alberi monumentali d’Italia.

A livello nazionale la manifestazione coinvolge 14 regioni e 2000 persone.

L’organizzazione è a cura delle Angsa territoriali con il supporto della struttura nazionale e si avvale quest’anno, per la prima volta, del patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a conferma del sostegno e impegno dato dagli Enti locali alle colonne blu che hanno toccato il loro territorio nelle due scorse edizioni.

Quest’anno il ruolo dei comuni sarà esteso e generalizzato, saranno gli stessi sindaci dei centri scelti come punto di partenza a dare il benvenuto alla comitiva ed il via al cammino.

L’organizzazione è curata dalle stesse famiglie che vogliono così creare per ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico una giornata di socialità immersi nella natura.

Le tappe sono programmate per il 2, 9, 16, 23 giugno in: Sicilia, Piemonte, Molise, Emilia Romagna, Campania, Valle D’Aosta, Umbria, Lazio, Marche, Basilicata, Veneto, Toscana e Val d’Aosta Puglia e Calabria.