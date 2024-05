A Potenza la biblioteca diventa inclusiva con queste belle attività di lettura. Il progetto

Lunedì 14 Maggio alle ore 17:00, presso la Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza in via Don Minozzi, saranno presentati i risultati della seconda edizione del progetto “BiblioAut: l’inclusione possibile oltre l’etichetta”, nato grazie alla collaborazione tra:

il Polo Bibliotecario,

l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) sede di Potenza,

l’Istituto Comprensivo “Luigi La Vista” di Potenza,

l’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza,

il Walden ABA Center di Potenza.

Il progetto, il cui coordinamento scientifico è affidato alla dott.ssa Debora Benatti e alla dott.ssa Amalia Sabia del Walden ABA center di Potenza, centro per la terapia dei disturbi dello spettro autistico, ha coinvolto nel suo secondo anno di sperimentazione 4 classi della scuola secondaria dell’IC Domenico Savio e 2 classi della scuola primaria dell’IC Luigi La Vista, per un numero complessivo di 102 studenti.

BiblioAut ha messo in pratica per il secondo anno consecutivo l’idea di biblioteca inclusiva attraverso l’organizzazione di attività di lettura dedicate ai bambini con disturbi dello spettro autistico e ai loro bisogni negli spazi del Polo bibliotecario, che si conferma un luogo aperto a tutti, una infrastruttura moderna per la conoscenza e l’apprendimento, al servizio dell’intera comunità.

Il progetto ha rappresentato un significativo percorso di crescita non solo per i bambini ma anche per gli operatori, dimostrando che l’inclusione è possibile a patto di eliminare i pregiudizi e mettere in campo motivazione e competenze.

Ecco la locandina dell’iniziativa e due fotografie scattate durante le attività.