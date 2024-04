A Potenza la deputata Maria Elena Boschi: i dettagli

La deputata Maria Elena Boschi ieri mattina, domenica 7 aprile, ha fatto tappa a Potenza presso il comitato di Mario Polese in via del Gallitello per lanciare la campagna verso il voto del 21 e 22 aprile prossimi.

Insieme a Boschi e Polese, presente anche il candidato presidente Vito Bardi.

Come ha dichiarato la stessa leader nazionale di Italia Viva:

“Un fine settimana tra Matera e Potenza per sostenere i nostri candidati in consiglio regionale.

Sappiamo che dobbiamo fare ancora di più per la sanità, per garantire l’eccellenza.

Pensiamo che la Basilicata abbia un grande futuro e vogliamo proseguire il lavoro accanto al Presidente Bardi.

Abbiamo a cuore il futuro di questa terra e dei lucani.