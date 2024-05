Potenza, per i ragazzi dell’Academy nuova sfida in vista della semifinale playoff del campionato di Serie C. In bocca al lupo

Sarà alzata alle 18.30 di domani, sul parquet del PalaPergola, la palla a due inaugurale della semifinale playoff del campionato di Serie C.

Come noto, l’Academy se la vedrà con la Pallacanestro Cercola, squadra giunta settima in stagione regolare, ma capace di eliminare in gara 3 dei quarti, vincendo la gara decisiva in trasferta, la seconda forza del torneo Caiazzo.

Sarà una sfida da prendere con le dovute cautele, quindi, quella che Matteo Cagnacci e compagni saranno chiamati ad affrontare, nel tentativo di iniziare con il piede giusto e davanti al pubblico amico la serie che manderà la vincente in finale a sfidare per la promozione in B una tra Antoniana e Parete.

Il roster arancionero, ben guidato da coach Virgilio Esposito in panchina, poggia sull’esperienza ed il talento di Moccia (classe ’84) e Smorra (’88) tra gli esterni e di Giuseppe Luongo (classe ’91, autore di 28 punti in gara 3 a Caiazzo) sotto canestro, unito all’energia e l’effervescenza dei più giovani Gervasio, la coppia di playmaker De Rosa e Platano, nonché Hauber, Scognamiglio e Nappo, pronti a garantire il loro apporto entrando dalla panchina.

I due precedenti di stagione regolare, del resto, pur entrambi vinti dai rossoblù del capoluogo (58-59; 75-70) hanno messo in mostra un avversario tenace e capace di risalire anche dal -15 nel match di Potenza, deciso poi solo nei secondi finali a favore della squadra allenata da coach Roberto Miriello.

I lucani hanno conquistato in maniera convincente la qualificazione alla semifinale e dopo un weekend di riposo, in virtù del 2-0 preventivamente inflitto a Portici, tornano in campo a distanza di dieci giorni dall’ultima gara ufficiale.

Matteo Cagnacci, con ventotto punti a referto, ne fu il top scorer e tocca proprio alla guardia di origini campane presentare la partita di domani:

“Affrontiamo una squadra composta da un mix di giocatori esperti, che hanno giocato tante partite come queste, e giovani che metteranno la loro voglia al servizio della squadra – argomenta l’ex Canosa – l’ultima vittoria in gara 3 a Caiazzo mette in luce la loro capacità di vincere anche in trasferta, su uno dei campi più difficili del campionato, ma noi siamo pronti ad affrontarli in casa nostra, contando sulla forte spinta del nostro pubblico”.

Agli ordini dei direttori di gara Perretti di Napoli e La Corte di Salerno l’appuntamento è dunque per domani alle 18.30 presso il PalaPergola di Contrada Rossellino, l’ingresso è come sempre gratuito.