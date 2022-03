A Potenza la presentazione di “Questo non è normale”, l’ultimo libro dell’On. Boldrini. Ecco i dettagli

Alla presenza dell’autrice, Sabato 26 marzo, alle ore 17.00, presso il Polo Bibliotecario Nazionale e Provinciale in via Don Minozzi, a Potenza, si terrà la presentazione, organizzata dal Forum Donne di Articolo Uno Basilicata e dalla Libera Università delle Donne, di “Questo non è normale”, l’ultimo libro dell’On. Laura Boldrini, già Presidente della Camera dei Deputati.

Un libro che mette in evidenza il divario culturale ed il preconcetto rispetto alla competenza femminile, che ripercorre, capitolo per capitolo, il cammino fatto, le conquiste e gli innumerevoli attacchi ai diritti delle donne.

Un libro che invita anche gli uomini a mettersi accanto alle donne per una battaglia dal valore immenso per l’intera società.

Un’occasione di confronto e dialogo con una donna che crede fermamente nella rivoluzione femminista.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Potenza, in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza, sarà moderato dalla giornalista Anna Martino, con la partecipazione di:

Adriana Salvia, presidente della Libera Università delle Donne;

Angela Blasi, portavoce Forum delle donne Articolo Uno Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

