A Potenza le riprese del nuovo Film Rai con la Cucinotta, Paolo Ruffini, Richy Memphis e Ilaria Spada: queste le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa la cittadinanza che, a seguito di richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per le riprese del nuovo Film di F. Cortese dal titolo “Poveri Noi”, la città di Potenza sarà interessata nelle prossime settimane da provvedimenti che potrebbero comportare chiusure al traffico o modifiche della viabilità ordinaria.

“Questo il cronoprogramma delle riprese e le zone oggetto di eventuali restrizioni:

27 Settembre 2024 nella Biblioteca Nazionale; CAMPO BASE (sosta mezzi artistici):Piazzale ingresso Biblioteca in Via Don Minozzi e Piazzale Romagna

14 Ottobre 2024 in Via Pretoria nn. 154-85 nn. 201-205; CAMPO BASE (sosta mezzi artistici): da Largo Azzarà ad intersezione Torre Guevara, Piazza Mario Pagano (per n. 2 mezzi tecnici);

15 Ottobre 2024 in Viale Vincenzo Verrastro,27 – Via Plebiscito,24;

17 Ottobre 2024 nel Seminario Maggiore in Viale Guglielmo Marconi, 104;

18 Ottobre 2024 nella Villa di Santa Maria, Via Sicilia dal civico 75 all’intersezione con Via Ettore Ciccotti;

19 Ottobre 2024 – Scuola Busciolano e precisamente: Via Ciccotti, Via Volontari del Sangue, via Sicilia e Piazzale Aldo Moro; CAMPO BASE (sosta mezzi tecnici per tutta la durata delle riprese): Piazzale della Stazione”.

A questo proposito, l’Assessore alla Viabilità e Mobilità, Francesco Giuzio ha dichiarato:

“L’interesse crescente delle produzioni cinematografiche per la nostra città è un segnale da non sottovalutare, non solo per l’impatto economico, ma anche per quello di promozione dell’immagine.

Siamo consapevoli che queste modifiche potranno comportare disagi per la cittadinanza, ma siamo sicuri che, in un’ottica di collaborazione e di crescita della nostra Potenza, i cittadini, l’amministrazione e la produzione sapranno gestire al meglio la situazione”.