A Potenza al via uno speciale monitoraggio dei prezzi al consumo di frutta, ortaggi, carne, latticini, uova. L’iniziativa

È stato istituito stamani, nella prefettura di Potenza, l’Osservatorio speciale per il monitoraggio dei prezzi al consumo, che come spiega ansa ha l’obiettivo di “avviare un progetto di monitoraggio sperimentale su alcuni prodotti in vendita nei principali mercati di Potenza”

Il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro sottolinea che l’osservatorio, voluto dai ministeri dell’Interno e delle Imprese e del Made in Italy nei 20 capoluoghi italiani, attraverso appositi rilevatori relazionerà sull’andamento dei prezzi nei due mercati principali di Potenza, in via Nitti e in via Milano.

Il paniere di monitoraggio contiene 49 prodotti, di cui dieci per la frutta, undici per gli ortaggi, dieci per le carni, cinque per l’ittico, sei per i formaggi, latticini e uova e sette prodotti stagionali per frutta e ortaggi.

“E’ un’iniziativa nuova per tutelare la spesa delle famiglie – ha spiegato Campanaro – il nostro lavoro sarà in stretto contatto con il garante per la sorveglianza dei prezzi”.