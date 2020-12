A Potenza l’evento per rilanciare lo sport ripartendo dai giovani! Premiate 2 atlete lucane. I dettagli

Si conclude questa sera, presso il Palazzo della Cultura di Potenza, l’evento denominato “Più Sport con Potenza” special edition organizzato dal Comitato +Sport e dall’assessorato allo Sport del Comune di Potenza.

Il 29 Dicembre ha visto lo svolgimento in modalità virtuale di un incontro durante il quale si è discusso dell’importanza e della valenza sociale dello sport e sulla ripartenza post Covid.

Ha contribuito al dibattito la preziosa testimonianza, in modalità virtuale, dei campioni olimpici Manuela Di Centa (7 medaglie olimpiche nello sci di fondo) e Salvatore Sanzo (4 medaglie olimpiche nel fioretto).

Ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma:

“Una esperienza diversa che vuole rilanciare lo sport come volano di valori e di entusiasmo per ripartire, soprattutto con e per i giovani”.

Ha chiarito Giovanni Salvia, presidente di +Sport:

“Lo sport deve essere l’esempio per non mollare e per fare squadra.

Noi ci siamo come sempre”.

Durante l’incontro sono stati effettuati dei riconoscimenti a tre concittadini che si sono, in modo particolare, messi in evidenza ed hanno “esportato” i valori della “Potentinità” fuori i confini regionali:

Giuseppe Calabrese protagonista della trasmissione Linea Verde (meglio noto come Peppone),

la giornalista potentina del TG1, Maria Soave,

Luigi D’Angelo, direttore operativo della Protezione Civile Nazionale.

Sono stati, inoltre, premiati 2 atleti lucani per i risultati conseguiti nell’anno sportivo 2019-20:

Lulù Marsicano, campionessa italiana juniores dei 200 metri stile libero,

Francesca Palumbo, schermitrice della Nazionale italiana.

Nel corso delle due giornate è stato possibile, nelle varie dirette strimmate sul canale social del Comitato + Sport (pagina Più Sport Potenza), visitare la mostra allestita presso il Palazzo della Cultura.

Una mostra che ha visto esporre tantissimi cimeli di ogni specialità sportiva, cimeli antichi e moderni, con la multimedialità caratterizzata da 12 schermi che proiettavano immagini di sport e delle precedenti 5 Feste Più Sport svolte nella città.

Ecco alcune foto della mostra.

