A Potenza l’unica manifestazione sulla cultura Nerd & Pop in Basilicata. I dettagli dell’iniziativa

L’Associazione Nerdworks lancia la sesta edizione del Lucania is Comics, l’unica manifestazione sulla cultura Nerd & Pop in Basilicata, per i giorni 14 e 15 ottobre 2023, presso il Centro Sportivo “Rocco Mazzola”, in via Roma 43 a Potenza, dalle ore 11:00 alle ore 23:00.

Per il sesto anno, anche la Basilicata avrà il suo comicon dedicato, sulla scia di migliaia di altre manifestazioni a tema diffuse su tutto il pianeta, tra cui il celebre Comicon di San Diego, negli Stati Uniti, e il Lucca Comics and Games, in Italia.

Promotrice e fondatrice dell’iniziativa è l’associazione culturale Nerdworks, che raccoglie sotto di sé l’entusiasmo e il lavoro di tanti appassionati del settore – i cosiddetti nerd- che nell’arco dell’anno organizzano eventi a tema, richiamando sempre molti appassionati e curiosi.

Anche quest’anno il programma si presenta variegato e frizzante, con il tema FANTASCIENZA.

Le macro-aree dell’evento sono 5: fumettistica, games, cosplay, spazio fiera ed eventi.

All’interno di questi 5 settori, si svolgeranno attività diversificate e interattive, con ampio spazio agli incontri con gli autori, contest per cosplayers e disegnatori, collezionismo, giochi da tavolo e tanto altro ancora!a

