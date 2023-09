Avigliano: in fiamme nei pressi del santuario del Monte Carmine!

I Vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per domare un vasto incendio che interessa la pineta di Avigliano, nella zona del santuario del Monte Carmine.

Come fa sapere rainews “un primo rogo era stato spento nella notte, ma in mattinata le fiamme sono tornate a creare disagi da un altro punto della boscaglia.

Richiesta anche la collaborazione aerea da parte del Dos.

Per il momento non si registrano pericoli per le abitazioni circostanti”.

(In copertina: immagine d'archivio).

